Bragarnik sobre Ley SADP y multipropiedad: "Entiendo que siempre están las suspicacias"

Christian Bragarnik, empresario argentino que conforma el control de O'Higgins y manejó por 10 años a Unión La Calera, se refirió al proyecto de reforma a la Ley SADP que dentro de sus puntos busca acabar con la multipropiedad y esclarecer a los beneficiarios finales de los clubes.

"De La Calera salí hace bastante, hace más de un año (n.e.: Se informó a la CMF recién este mes de marzo). Me incorporé con otro grupo accionario a O'Higgins. Entiendo que siempre están las suspicacias", señaló en una conferencia de Elche CF, club español que también controla.

"Yo ya vengo demostrando que estoy más relacionado con la gestión de clubes que con mi anterior profesión que es la agencia. Sí sigo siendo propietario de una agencia (de prepresentantes), pero yo hoy no soy agente registrado y creo que no hay ningún problema", argumentó el argentino.

Bragarnik indicó sobre el proyecto de reforma que "de haber algo mañana y se me notificará, tendré que tomar la decisión y ajustarme a la ley como corresponde, pero hasta ahora no he tenido problema".

"Comparto muchas cosas de lo que se está haciendo en Chile y me parece que está bueno para que no haya suspicacias y que el fútbol chileno siga creciendo. No tengo problema", cerró sobre la nueva Ley SADP, cuya última votación en la Cámara de Diputados recibió el status de suma urgencia por parte del Gobierno.