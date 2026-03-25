Ministra Duco defendió ley que regula las SADP: El fútbol debe regirse por reglas claras

Natalia Duco, ministra del Deporte, defendió este miércoles el proyecto que modifica la ley 20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales y planteó que la discusión no apunta solo a una fórmula organizacional del deporte, sino a la necesidad de ordenar una actividad de enorme impacto público como el fútbol.

En su exposición ante la Cámara, pidió aprobar la iniciativa en tercer trámite constitucional y remarcó que el objetivo es dejar atrás las zonas grises que, a su juicio, han debilitado la confianza en el deporte profesional.

"Este proyecto no versa únicamente sobre una técnica organizacional del deporte profesional. Versa en lo esencial sobre algo más profundo, la necesidad de que una actividad de alta relevancia pública, tan importante para muchos chilenos como es el fútbol, se rija por reglas claras, competencias bien delimitadas, fiscalización efectiva y resguardos reales frente a los conflictos de interés", afirmó.

Duco sostuvo además que la normativa vigente quedó corta frente a la evolución del deporte profesional, ya que reguló de manera parcial a los clubes, pero no entregó una estructura integral para los niveles superiores de organización. En esa línea, advirtió que el marco actual tampoco resolvió adecuadamente la superposición de funciones ni estableció un sistema robusto para prevenir conflictos de interés, controlar la multipropiedad y elevar los estándares de transparencia y fiscalización.

La secretaria de Estado recalcó que lo que se discute no es un ajuste menor, sino una modernización estructural del régimen jurídico del deporte profesional en Chile. Según explicó, el proyecto busca ordenar la relación entre organizaciones deportivas de base, ligas profesionales y federaciones nacionales, además de reforzar los mecanismos de control y separación de funciones dentro del sistema.

"El deporte profesional no puede quedar al margen de esta exigencia, no puede seguir operando sobre la base de zonas grises regulatorias, no puede seguir expuesto a esquemas que debilitan la confianza pública y no puede proyectarse como una actividad moderna sino con una institucionalidad también moderna", sostuvo Duco, quien cerró solicitando el respaldo de la Cámara para avanzar hacia un sistema "más serio, más transparente y más confiable".