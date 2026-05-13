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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Matías Palavecino conoció su castigo por la expulsión en el duelo ante Ñublense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante de la UC recibió roja directa en el partido de la Copa de la Liga.

Matías Palavecino conoció su castigo por la expulsión en el duelo ante Ñublense
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El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó a Matías Palavecino, volante de Universidad Católica, con dos partidos, por la expulsión en el partido ante Ñublense, en la quinta fecha de la Copa de la Liga.

El argentino vio la roja a los 45 minutos cuando su equipo ganaba por 1-0, y de acuerdo al informe arbitral de José Cabero, fue por "juego brusco grave", un planchazo a Jovany Campusano.

"Impacta con la planta del pie el gemelo de su rival poniendo en peligro su integridad física", detalló Cabero sobre la acción del volante cruzado.

De esta manera, Palavecino se perderá el duelo ante Cobresal, el 6 de junio, en la última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga, y en caso de una clasificación a la semifinal de los Cruzados, tampoco estará disponible para ese encuentro.

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