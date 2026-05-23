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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana

Bayern Munich conquistó la Copa de Alemania con tres goles de Harry Kane

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto "bávaro" no alzaba este título de hace seis temporadas.

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Tuvieron que pasar seis temporadas para que Bayern Munich se reencontrase con el título de la Copa de Alemania, ahora tras vencer 3-0 a Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín.

El cuadro dirigido por Vincent Kompany no rompió la paridad del compromiso hasta el complemento, ya que en el segundo tiempo Harry Kane (55') abrió la cuenta.

Posteriormente, el ariete inglés repitió sobre el final (80') para asegurar el triunfo y anotó un penal en los descuentos (90+2') para irse como la figura con un triplete.

Con esto, Bayern Múnich cerró una gran temporada al conseguir el doblete nacional después de hacerse con la Bundesliga. Así mismo, llegó hasta las semifinales de la UEFA Champions League.

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