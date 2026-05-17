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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana

[VIDEO] ¡Increíble! Hinchas de Bayern Múnich festejaron con un escudo que los insultaba

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lienzo provino de los seguidores de 1860 Munich.

[VIDEO] ¡Increíble! Hinchas de Bayern Múnich festejaron con un escudo que los insultaba
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Una inesperada humillación vivieron los fanáticos de Bayern Munich durante las celebraciones de su nuevo título de la Bundesliga, con un escudo que cambió su nombre por insultos.

Hinchas de 1860 Múnich infiltraron un lienzo gigante modificado, que en lugar de la denominación real del campeón de Alemania, decía "FC Bauern Hurensöhne", que se traduce como "FC Granjeros hijos de puta".

El elemento pasó desapercibido gracias a la similitud fonética ideada por los fanáticos del otro equipo de la ciudad -que milita en la Tercera División- y fue captado por las cámaras del Bayern.

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