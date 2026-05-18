Israel comienza a interceptar los barcos de la Flotilla en nuevo intento de llegar a Gaza

El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud que intenta nuevamente llegar a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan algunos de los buques.

La propia Flotilla denunció en sus canales que "lanchas militares están interceptando" sus barcos "a plena luz del día", a unas 80 millas naúticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la Flotilla.

Actualmente hay ya cuatro barcos interceptados, según el localizador de la flota que publican en la página web de la Flotilla y las embarcaciones se encuentra aproximadamente a 250 millas náuticas de la costa de Gaza, explican.

"Este cerco militar marca el inicio de otra agresión ilegal en alta mar, cuatro días después de que 54 embarcaciones civiles zarparan de Marmaris para establecer un corredor humanitario y romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza", informaron en una nota en su canal de Telegram.

Y agregaron que "al interceptar hoy la flotilla en un perímetro de 250 millas náuticas y dentro de la zona SAR de Chipre, el régimen israelí continúa demostrando un desprecio sistemático por el derecho marítimo internacional, la libertad de navegación en alta mar y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)".

Dario Carotenuto, diputado del partido italiano Movimiento 5 Estrellas (M5S) que se encuentra a bordo del barco Kasri Sadabat explicó en un vídeo: "Hemos visto buques de guerra y pequeñas embarcaciones rápidas israelíes y, justo después, hemos perdido la conexión a Internet de Starlink. Estamos intentando llegar a aguas territoriales turcas".

"Mi llamamiento a las autoridades italianas e internacionales para que intervengan para liberar de inmediato a todas estas tripulaciones, formadas por activistas pacifistas que no harían daño ni a una mosca y que solo quieren el fin del genocidio en Palestina", añadió.

En un directo en Instagram se explicó que la flota está ahora enviando mensajes de alerta al Centro de Coordinación de Rescate de Chipre (JRCC, por sus siglas en inglés).

Esta flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007. Sin embargo, el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Las fuerzas israelíes asaltaron e inutilizaron 22 barcos antes de trasladar a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, desde donde éstos volvieron a sus países de origen y, en algunos casos, denunciaron maltrato.

Israel advirtió este lunes al medio centenar de barcos de la Global Sumud Flotilla de que den marcha atrás: "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente", reza un comunicado.