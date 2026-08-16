Adiós en la U: Independiente oficializó a Franco Calderón como refuerzo

Este domingo se oficializó la salida del argentino Franco Calderón de Universidad de Chile, mediante el anuncio de Independiente para confirmar el préstamo hasta diciembre de 2027.

El cuadro azul cedió al futbolista con un cargo de 120.000 dólares y una opción de compra del 80 por ciento de su pase por 1.200.000 dólares.

En caso de ejecutarse la adquisición definitiva, el club trasandino detalló que el primer pago se descontará del monto total por la operación.

Calderón arrancó el 2026 como titular en el "Bulla", sosteniendo el rol de inamovible que tuvo en las últimas dos campañas. Sin embargo, sus irregulares actuaciones y la llegada del DT Fernando Gago lo relegaron a ser la última opción de defensa central.

El zaguero este año disputó 20 encuentros con la U, con un registó 1475 minuto y casi un 50-50 entre titularidades y suplencias, reflejando la mencionada pérdida de continuidad.