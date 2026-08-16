PS por "descoordinación" del Gobierno: "Si no tuviera mayoría parlamentaria, estaría en el suelo"

El diputado del Partido Socialista (PS) Nelson Venegas endureció sus críticas por la "descoordinación" del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y aseguró que, si el oficialismo no contara con mayoría en el Congreso, "estaría en el suelo".

Los cuestionamientos surgieron tras el último cambio de gabinete, provocado por la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, en un escenario marcado por el contraste entre los avances legislativos del Ejecutivo y sus dificultades de coordinación política y comunicacional.

"No se trata solamente de un problema de descoordinación; aquí hay problemas estructurales graves de cómo se definen los ministerios. La cantidad de ministros que han salido, de subsecretarios que han salido en tan poco tiempo... No hay vocero", afirmó Venegas.

El parlamentario socialista también apuntó a la conducción del comité político y acusó una falta de respaldo presidencial al titular de Interior, Claudio Alvarado.

"La falta de autoridad que se le brinda al ministro del Interior, que no tiene el respaldo por parte del Presidente de la República, que es totalmente desautorizado por el ministro Quiroz, no una vez, sino que varias veces. Si este gobierno no tuviera mayoría parlamentaria, estaría en el suelo", sostuvo.

PC acusa improvisación y alerta por las confianzas

La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, coincidió en que existen problemas de coordinación dentro del Ejecutivo y aseguró que esta situación ha marcado sus primeros meses en La Moneda.

"Existe un problema de coordinación del Gobierno y eso ha sido la tónica. Han salido ministros de Estado, han salido subsecretarios, han salido una treintena de seremis a nivel nacional. Acá lo que está demostrando el Gobierno es que vino a improvisar, está abriendo aún más las desconfianzas en el Congreso Nacional", manifestó.

Las críticas opositoras se producen luego de la salida de Duco y del entonces subsecretario del Deporte, Andrés Otero, en medio de la controversia por el uso de un vehículo fiscal.

El ajuste terminó con el nombramiento de Francisco Riveros como nuevo ministro del Deporte. Con estas renuncias, ya suman tres ministros, seis subsecretarios y 33 seremis que han dejado la Administración Kast durante sus primeros cinco meses.