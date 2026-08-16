Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.1°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

PS por "descoordinación" del Gobierno: "Si no tuviera mayoría parlamentaria, estaría en el suelo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El diputado Nelson Venegas afirmó que el Ejecutivo enfrenta "problemas estructurales graves" y cuestionó la falta de autoridad del ministro del Interior.

Desde el PC, Daniela Serrano acusó improvisación y advirtió un deterioro de las confianzas en el Congreso.

PS por
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El diputado del Partido Socialista (PS) Nelson Venegas endureció sus críticas por la "descoordinación" del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y aseguró que, si el oficialismo no contara con mayoría en el Congreso, "estaría en el suelo".

Los cuestionamientos surgieron tras el último cambio de gabinete, provocado por la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, en un escenario marcado por el contraste entre los avances legislativos del Ejecutivo y sus dificultades de coordinación política y comunicacional.

"No se trata solamente de un problema de descoordinación; aquí hay problemas estructurales graves de cómo se definen los ministerios. La cantidad de ministros que han salido, de subsecretarios que han salido en tan poco tiempo... No hay vocero", afirmó Venegas.

El parlamentario socialista también apuntó a la conducción del comité político y acusó una falta de respaldo presidencial al titular de Interior, Claudio Alvarado.

"La falta de autoridad que se le brinda al ministro del Interior, que no tiene el respaldo por parte del Presidente de la República, que es totalmente desautorizado por el ministro Quiroz, no una vez, sino que varias veces. Si este gobierno no tuviera mayoría parlamentaria, estaría en el suelo", sostuvo.

PC acusa improvisación y alerta por las confianzas

La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, coincidió en que existen problemas de coordinación dentro del Ejecutivo y aseguró que esta situación ha marcado sus primeros meses en La Moneda.

"Existe un problema de coordinación del Gobierno y eso ha sido la tónica. Han salido ministros de Estado, han salido subsecretarios, han salido una treintena de seremis a nivel nacional. Acá lo que está demostrando el Gobierno es que vino a improvisar, está abriendo aún más las desconfianzas en el Congreso Nacional", manifestó.

Las críticas opositoras se producen luego de la salida de Duco y del entonces subsecretario del Deporte, Andrés Otero, en medio de la controversia por el uso de un vehículo fiscal.

El ajuste terminó con el nombramiento de Francisco Riveros como nuevo ministro del Deporte. Con estas renuncias, ya suman tres ministros, seis subsecretarios y 33 seremis que han dejado la Administración Kast durante sus primeros cinco meses.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada