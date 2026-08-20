Argentino Jonatan Gómez y su crudo relato sobre la ludopatía: "Perdí todo"

El futbolista argentino Jonatan Gómez, de 36 años y con pasos por Racing, Rosario Central y Sarmiento de Junín, relató las graves consecuencias que sufrió producto de su adicción a las apuestas y reconoció que su situación puso en riesgo tanto a su familia como la continuidad de su carrera profesional.

"Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Estoy en un proceso con mi familia en la cual está casi destrozada y tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta", expresó el mediocampista a Rosario 3.com al abordar públicamente su lucha contra la ludopatía.

Gómez situó el comienzo de su problema en 2020, cuando regresó desde Sport Recife para jugar en Argentinos Juniors, y explicó que las apuestas comenzaron a afectar progresivamente su comportamiento y sus relaciones personales. "Esto es una droga. Es más silencioso", afirmó al describir una adicción que podía mantener oculta incluso mientras utilizaba su teléfono frente a otras personas.

El jugador contó además que acumuló una deuda original de 50 mil dólares con una plataforma clandestina de apuestas y posteriormente denunció haber recibido amenazas y extorsiones. Según su presentación judicial, fue obligado en octubre de 2025 a firmar cuatro pagarés por 505 mil dólares, aunque la denuncia fue desestimada por el fiscal Aquiles Balbis, quien determinó que no existían antecedentes suficientes para acreditar las intimidaciones.

El conflicto tuvo también consecuencias patrimoniales y Gómez sufrió embargos sobre propiedades, un vehículo y sus cuentas bancarias. En paralelo, reconoció que el golpe más duro estuvo en su entorno cercano. "Perder a mi familia. Ahora cuando voy a ver a mis nenes y lloran y me dicen: '¿Por qué papá se va?', eso fue lo más doloroso", manifestó.

Actualmente, el volante lleva cuatro meses sin realizar apuestas, está medicado y bajo tratamiento mientras intenta reconstruir su vida. "Lo voy a revertir, como sea. Estoy en camino y lo quiero hacer", aseguró Gómez, quien tuvo su último paso por Sarmiento de Junín y reconoció que todavía desconoce si podrá retomar su carrera como futbolista profesional.