Argentinos Juniors, con el arquero chileno Brayan Cortés no solo alcanzó su tercera victoria consecutiva en su visita a Atlético Tucumán por la penúltima fecha del Clausura trasandino (1-2), sino que también concretó su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El "Bicho de la Paternal" le sacó inalcanzables cuatro puntos a Vélez Sarsfield en la tabla anual, asegurando al menos disputar la fase previa del torneo continental. Además, llega a la última fecha con un punto de ventaja sobre Rosario Central en busca del pasaje directo a fase de grupos: También empata a 60 puntos con el líder Boca Juniors, pero al diferencia de gol condena a Argentinos (+12 vs. +22).

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