Argentinos Juniors, club que contó con la titularidad del portero chileno Brayan Cortés, venció por 1-0 a Independiente Rivadavia en el Estadio "Diego Armando Maradona" por la fecha 14 del Torneo Clausura, resultado que le permitió al elenco del guardameta nacional asegurar su clasificación matemática a los octavos de final, igualar a Rosario Central en la cima del Grupo B con 28 puntos y también a Boca Juniors con 57 unidades en la tabla anual.

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