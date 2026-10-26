Estudiantes de La Plata, que venía de sellar su paso a la final de la Copa Libertadores, se estrelló contra Unión de Santa Fe por 3-1, desperdiciando la oportunidad de acercarse a la zona de clasificación para los play-offs del Clausura argentino tras la derrota de Independiente ante Boca Juniors.

Los "pincharratas" con undécimos del Grupo A con 14 puntos, a cinco de los "Diablos Rojos" con dos fechas por delante.

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