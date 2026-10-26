Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.6°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Estudiantes de La Plata perdió con Unión y se alejó de los play-offs en Argentina

Publicado: | Fuente: ESPN (YouTube)
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Estudiantes de La Plata, que venía de sellar su paso a la final de la Copa Libertadores, se estrelló contra Unión de Santa Fe por 3-1, desperdiciando la oportunidad de acercarse a la zona de clasificación para los play-offs del Clausura argentino tras la derrota de Independiente ante Boca Juniors.

Los "pincharratas" con undécimos del Grupo A con 14 puntos, a cinco de los "Diablos Rojos" con dos fechas por delante.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados