Bruno Barticciotto fue oficializado como nuevo refuerzo de Huracán

El delantero chileno Bruno Barticciotto fue oficializado este martes como nuevo jugador de Huracán, club que confirmó su incorporación mediante un préstamo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

La institución argentina detalló que el acuerdo contempla la posibilidad de prolongar la cesión por un año adicional, además de incluir una opción de compra por el pase del atacante.

De esta manera, Barticciotto comenzará una nueva etapa de su carrera en otro club del fútbol argentino y se sumará al plantel del "Globo" como una de las incorporaciones cerradas en las últimas horas del mercado de fichajes.

Su padre, Marcelo Barticciotto, también jugó en Huracán.