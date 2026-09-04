Bruno Barticciotto se despidió de Talleres: "Fue el año más difícil que me tocó vivir"

Con un mensaje cargado de emoción y autocrítica, el delantero chileno Bruno Barticciotto se despidió formalmente de Talleres de Córdoba, cuadro que dejó para incorporarse en calidad de préstamo a Huracán de cara al resto de la temporada en el fútbol argentino.

A través de su cuenta de Instagram, el formado en Universidad Católica y con destacado paso por Palestino repasó el complejo periplo que vivió en la "T", marcado principalmente por los problemas físicos: "Fue el año más difícil que me tocó vivir", comenzó señalando.

"Quiero agradecer especialmente a todo el staff y a cada persona que estuvo en el día a día intentando ayudarme, levantarme y sacarme una sonrisa incluso cuando para mí era muy difícil hacerlo", continuó el ariete nacional.

En esa misma línea, Barticciotto lamentó no haber podido consolidarse en el elenco cordobés: "Pedir disculpas por no haber podido demostrar lo que soy. Me voy con una sensación de bronca y dolor, pero sabiendo que en ese momento estaba haciendo todo lo que estaba a mi alcance. Les deseo lo mejor siempre", concluyó.

Tras poner fin a su ciclo en Córdoba, el atacante ya se sumó a las filas del "Globo", donde buscará reencontrarse con su mejor versión futbolística y donde incluso podría debutar este viernes ante Belgrano.