Eyzaguirre: Milei vino a Chile a "vendernos el lenguaje de la Guerra Fría"

El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) afirmó en El Primer Café que el presidente argentino, Javier Milei, vino a Chile a "volvernos a vender el lenguaje de la Guerra Fría", luego de que el mandatario reivindicara el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura cívico-militar, que se extendió por 17 años.

Durante su participación en el Foro Madrid, Milei sostuvo que, tras el "derrocamiento del comunista (Salvador) Allende", Chile entró en una etapa de estabilidad y crecimiento que se prolongó durante más de 40 años.

Eyzaguirre advirtió que esa interpretación vuelve a una lógica de confrontación que Chile había comenzado a superar con el retorno de la democracia.

"Desde la gran crisis del 29 en adelante, América Latina se sumió en un conflicto de polarización entre gobiernos militares e izquierdas populistas que significaron su ruina. Nosotros desde el año 90 entendimos que a las patadas no nos íbamos a entender", planteó.

"Pero ahora, con la simplificación de la realidad, volvemos a palabras altisonantes. Milei viene aquí a volvernos a vender el lenguaje de la Guerra Fría, que no es lo que nos conviene", enfatizó.

El exministro también llamó a abandonar el "lenguaje incendiario" y expresó: "Mandemos al señor Milei a Ezeiza y que se quede por allá, porque esa no es la realidad de Chile".

Walker: "No hay nada rescatable"

El excanciller Ignacio Walker coincidió con las críticas y aseguró que "no hay nada rescatable del paso del presidente Javier Milei por Chile".

Cuestionó "ese lenguaje soez, agresivo y destemplado al que estamos acostumbrados" y rechazó que el futuro político de Chile pase por "el estilo, la retórica incendiaria de Milei" o por "esta ultraderecha internacional".

Walker vinculó el Foro Madrid con una familia política internacional en la que situó a figuras como Javier Milei, José Antonio Kast, Santiago Abascal, Viktor Orbán, Jair Bolsonaro y Donald Trump. La cita realizada en Santiago también motivó que la oposición organizara el cónclave "Democracia siempre".

"La gran lección para mí es que el método de la democracia es la reforma. No es la refundación, no es la involución conservadora, no es la mantención del statu quo", sostuvo Walker.

Sánchez defendió contextualizar los dichos de Milei

El diputado republicano Luis Sánchez, quien participó en el Foro Madrid, planteó que las palabras del gobernante argentino deben interpretarse considerando la situación interna de su país.

"A Milei hay que entenderlo considerando la realidad de Argentina", dijo el parlamentario, quien aludió a los gobiernos kirchneristas para explicar las posiciones del mandatario.

Respecto de sus declaraciones sobre Allende, Sánchez sostuvo que las toma como "nada más que un análisis histórico" y agregó que Chile estaba "hundido como país en esa época".

Monckeberg destacó el contraste con Kast

Cristián Monckeberg (RN), en tanto, afirmó que el Presidente José Antonio Kast enfrentó una situación compleja debido a la participación de Milei y a la intensidad de su discurso.

A su juicio, Kast consiguió cerrar el encuentro con un mensaje más institucional y centrado en las prioridades por las cuales fue elegido.

"El huracán Milei dejó que hablar y, por lo tanto, creo que el Presidente José Antonio Kast hace lo razonablemente prudente de poner la pelota en el piso", señaló.

Monckeberg sostuvo que el discurso del Mandatario chileno fue un "buen cierre", porque reconoció que su Gobierno será evaluado por sus resultados y que, si fracasa, la oposición podría regresar democráticamente al poder.