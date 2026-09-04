Focos simultáneos de fuego obligaron a suspender clases en el Liceo de Aplicación

Una emergencia por fuego simultáneo al interior del Liceo de Aplicación, ubicado en la intersección de avenida Ricardo Cumming con Romero, en el Barrio Brasil de Santiago Centro, derivó este viernes en la evacuación preventiva del recinto y la suspensión total de las clases.

El incidente movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago tras detectarse llamas en dos edificios independientes que componen el recinto educacional.

La situación fue controlada por los equipos de emergencia, permitiendo la posterior reapertura del tránsito vehicular en el sector.

Focos simultáneos y hallazgo de elementos incendiarios

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el fuego se concentró en dos puntos específicos: las dependencias de un baño y un contenedor de basura situado en el patio del colegio.

En el primer lugar, además del daño estructural menor, se levantaron evidencias de ropa combustionada y elementos iniciadores de fuego.

"En el edificio 21, en un baño que da a la calle Cumming, había un foco el cual fue mediante un objeto portador de fuego no identificado; y en el edificio 20, al frente, en el patio, había un contenedor quemado, también con un objeto portador de fuego no identificado, y en el baño había ropas también que se quemaron", detalló el teniente segundo del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Humberto Belluqui.

Pese a que preliminarmente se presume el uso de artefactos incendiarios de tipo molotov, Bomberos catalogó los elementos bajo la figura técnica de "objetos portadores de fuego", antecedentes que quedaron a disposición para esclarecer la intencionalidad del hecho.

Evacuación y suspensión de la jornada escolar

Producto de la emanación de humo y con el fin de resguardar la seguridad de la comunidad educativa, las autoridades del establecimiento procedieron al retiro íntegro del alumnado.

Desde el lugar se confirmó que no hubo personas lesionadas ni daños estructurales de gravedad, restableciéndose la normalidad en el perímetro vial tras el trabajo de las unidades de emergencia.