Cabral, Morales y Millán vieron acción en empate de Independiente ante Racing en el clásico de Avellaneda

Los futbolistas nacionales Luciano Cabral, Iván Morales y Lautaro Millán fueron protagonistas de una nueva y encendida edición del clásico de Avellaneda, luego de que Independiente rescatara un valioso empate 1-1 como visitante frente a Racing Club en el Estadio Presidente Perón.

En uno de los compromisos más tradicionales e intensos del fútbol trasandino, el exmediocampista de Coquimbo Unido arrancó desde el primer minuto en el esquema del "Rey de Copas". Sin embargo, el trámite se tornó adverso para la visita a los 29', cuando Matías Zaracho aprovechó una desatención defensiva para poner en ventaja a "La Academia".

En busca de mayor profundidad, el técnico del elenco rojo decidió mover el tablero en el entretiempo y dispuso la salida de Cabral, dando paso al ingreso de Matías Abaldo. La modificación rindió frutos a los 65', momento en que Maximiliano Meza decretó el 1-1 definitivo mediante un certero lanzamiento penal.

Para aguantar la presión en la recta final y buscar liquidar de contragolpe, a los 77 minutos saltó a la cancha el atacante Iván Morales en reemplazo de Ezequiel Ávila. El formado en Colo Colo batalló con los defensores rivales e incluso vio la tarjeta amarilla a los 87' por una fuerte infracción en la mitad de la cancha.

Millán, en tanto, ingresó cuando se jugaban los 89 minutos.

Con esta igualdad en el Cilindro, el Independiente de los futbolistas chilenos se mantuvo en el séptimo puesto del Grupo A con 19 unidades, consolidándose en los puestos de clasificación a los playoffs por el título.