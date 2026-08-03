Diego Valdés jugó todo el partido en triunfo de Vélez sobre Independiente

El volante chileno Diego Valdés sigue afirmando su posición en Vélez Sarsfield y este lunes jugó todo el partido en el triunfo 1-0 ante Independiente, que contó con Maxi Gutiérrez y Lautaro Millán, en la tercera fecha del Clausura en Argentina.

Valdés jugó como enganche y tuvo un correcto partido, celebrando en el minuto 70 el gol de Thiago Aguirre.

En Vélez también entró Claudio Baeza, reemplazando a Lucas Robertone en los minutos finales (88').

En el "Rojo" de Avellaneda, Gutiérrez también fue titular y reemplazado por otro chileno, Lautaro Millán, en el minuto 76.

Luciano Cabral, en tanto, se quedó todo el partido en la banca.

Con el resultado, Vélez estiró su campaña perfecta, con tres triunfos en misma cantidad de duelos disptados en el torneo; seguido por Independiente, que quedó segundo con seis unidades en el Grupo A del Clausura.

En la próxima fecha, Vélez visitará a Boca Juniors, el equipo de Carlos Palacios, e Independiente se medirá con Platense.