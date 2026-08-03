Ministro de Justicia quiere "romper" el enfoque actual del Instituto de Derechos Humanos

Toda una controversia se ha levantado luego de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunciara un anteproyecto para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Durante el fin de semana el abogado afirmó, en el programa "Estado Nacional" de TVN, que "el INDH tiene absolutamente un tinte de izquierda, y eso hay que corregirlo".

Dicha declaración hizo que se levantaran críticas desde el organismoacusando un "sesgo ideológico" del secretario de Estado. Consultado este lunes por dichos cuestionamientos, después de participar en un comité de seguridad en La Moneda, Rabat contestó.

"Si por sesgo ideológico entendemos que vamos a romper el clivaje que hoy día tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos de entender los derechos humanos únicamente como los atentados graves de agentes del Estado contra la ciudadanía, sí hay sesgo ideológico (en el Gobierno)", afirmó.

"Lo que nosotros queremos es que, de una vez por todas, se entienda que el respeto a los derechos humanos es el respeto a los derechos esenciales de la persona humana. Y por eso, desde el día uno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha luchado y seguirá luchando (en esa línea)", agregó.

En la referida entrevista en Televisión Nacional, el ministro planteó también la necesidad de "analizar las facultades que tiene hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos" y de eliminar ciertas facultades que no tienen sentido: por ejemplo, el deducir querellas criminales".

Si bien en el oficialismo hay quienes también son más duros e incluso hacen llamados a cerrar el INDH, desde el Ejecutivo no han avanzado hasta dicho límite.

El biministro Claudio Alvarado sí opinó que el Instituto de ser un organismo que "dé garantías a todos los sectores políticos".