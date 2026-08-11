Diego Valdés volvió a lesionarse y se perderá el próximo partido de Vélez

El volante chileno Diego Valdés se lesionó en Vélez Sarsfield y estará por lo menos 10 días fuera de las canchas.

Según informó TyC Sports, Valdés presentó molestias físicas el sábado, en el partido ante Boca Juniors, donde fue figura con un golazo de tiro libre.

Valdés brilló en ese compromiso, pero solo jugó el primer tiempo, que generó incertidumbre en el equipo.

Este martes, después de los exámenes médicos en la vuelta a las prácticas, se confirmó su lesión y se determinó que necesitará 10 días de recuperación.

Con este problema, Valdés se perderá el próximo partido, ante Defensa y Justicia en el Fortín, programado para el lunes a las 18:15 horas (22:15 GMT).

Sin embargo, en el equipo esperan que pueda estar recuperado para la visita a River Plate, que se jugará el domingo 23 de agosto en un horario por confirmar.