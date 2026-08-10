Enner Valencia fue oficializado como delantero de Boca Juniors

Boca Juniors hizo oficial el fichaje del ecuatoriano Enner Valencia, delantero de 36 años que se mantendrá ligado al club argentino hasta finales de 2027 y con el que Rodolfo Arruabarrena incorpora veteranía a su frente de ataque.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027", señaló la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Valencia, que completó con éxito el primer entrenamiento junto a sus compañeros, tal y como mostró la entidad xeneize también en sus medios oficiales, acaba de disputar el Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá con Ecuador, selección que cayó eliminada en los dieciseisavos de final ante el cuadro azteca.

Precisamente, tras esa derrota, Valencia anunció su adiós definitivo a la selección, de la que es el máximo goleador histórico, con 49 tantos.

Precisamente en México jugó la última temporada enrolado en las filas de Pachuca, donde anotó 8 goles en 22 partidos.

A lo largo de su carrera, el veterano atacante pasó también por las filas de Emelec de su país, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil y Tigres.