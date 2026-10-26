Flamengo de Erick Pulgar mantuvo el liderato en Brasil tras triunfo ante Atlético Mineiro
Publicado: | Fuente: TNT Sports Brasil
Flamengo, con Erick Pulgar titular, mantuvo el liderato en el Brasileirao, con 70 puntos (uno más que Palmeiras) y faltando seis fechas por disputar, tras un sufrido triunfo por 3-2 sobre Atlético Mineiro en Maracaná. Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta y Jorge Carrascal, con polémico penal, anotaron para el Mengao, mientras que Bernard y Renan Lodi marcaron para los de Belo Horizonte.