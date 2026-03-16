Falleció Marcelo Araujo, el histórico relator argentino que inmortalizó los goles de Marcelo Salas en River Plate

El periodismo deportivo sudamericano está de luto luego de que este lunes se confirmara el fallecimiento a los 78 años del histórico relator argentino Marcelo Araujo, la voz inconfundible que marcó a toda una generación de hinchas a través de la pantalla de televisión.

Lázaro Jaime Zilberman -quien supo ser la voz principal del icónico programa Fútbol de Primera y se volvió famoso en todo el continente bajo su seudónimo de Marcelo Araujo- falleció en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se encontraba internado debido a complicaciones de salud.

Marcelo Araujo dejó una huella imborrable en las comunicaciones. Con un estilo innovador, apasionado y cargado de un humor muy particular, rompió para siempre con la solemnidad tradicional del oficio de relator haciéndose conocido en Chile por ser quien narró varios de los goles del delantero nacional Marcelo Salas en su exitoso paso por River Plate.

Cuando el histórico delantero de La Roja llegó a River Plate en 1996, fue Araujo quien se encargó de narrar y engrandecer sus hazañas cada domingo por la noche al son de "¡Shileno, Shileno, Shileno!" o bautizándolo como el "Fenómeno".

Revive los relatos de Marcelo Araujo: