Independiente despidió a Gustavo Quinteros tras fracaso en la Copa Argentina

La estrepitosa eliminación de la Copa Argentina por 4-0 ante Atlético Tucumán en octavos de final marcó el fin del ciclo de Gustavo Quinteros como director técnico de Independiente, que rápidamente decidió su despido.

Según Diario Olé y TyC Sports, la Comisión Directiva del cuadro rojo rescindirá el contrato del DT tras el fracaso en el referido torneo, calificado como "papelón" en tierras trasandinas.

Dentro de los informes periodísticos se apuntó a molestia de la dirigencia por las palabras de Quinteros tras la derrota: "Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos".

Quinteros, quien en Colo Colo también llamó la atención con reclamos sobre refuerzos, añadió que "yo me hago responsable de lo que me corresponde, pero necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece".

Según otras actualizaciones, aquellas declaraciones fueron la gota que rebalsó el vaso, pues las relación entre el técnico con la directiva, y hasta jugadores, ya venían desgastadas.

Con la decisión tomada, y a falta sólo del anuncio oficial, Quinteros dejará Independiente tras casi 11 meses, con un resumen de 14 triunfos, ocho empates y 10 derrotas.

Su mejor resultado fue llegar a octavos de final del torneo Apertura, donde quedó eliminado a manos de Rosario Central en mayo.

Hugo Tocalli dirigirá los primeros entrenamientos del 'Rojo' a la espera de la dupla técnica interina conformada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, quienes deben completar sus compromisos en las divisiones menores del club antes de tomar al Primer Equipo.