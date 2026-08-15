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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Jugadores de Patronato sufrieron grave agresión de sus hinchas tras derrota ante Colón

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El golero Alan Sosa y el zaguero Facundo Díaz resultaron con graves heridas tras la emboscada.

Jugadores de Patronato sufrieron grave agresión de sus hinchas tras derrota ante Colón
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Un bochornoso incidente vivieron los jugadores del plantel de Patronato este sábado tras sufrir una brutal agresión por parte de la barra brava tras caer goleadoa por 3-0 ante Colón, en la fecha 25 de la Segunda División de Argentina.

El hecho se registró en la sede del club, recinto dondelos futbolistas acudieron a retirar sus pertenencias. Allí, la emboscada dejó al portero Alan Sosa y al defensor Facundo Díaz con profundos cortes y golpes en el rostro.

Ante la total ausencia de dirigentes en el lugar, el personal de la Policía de Entre Ríos inició las pericias para identificar a los agresores, mientras que los afectados recibieron atención médica y rindieron sus declaraciones ante la justicia.

Actualmente, Patronato acumula once encuentros sin conocer la victoria, con cuatro derrotas y siete empates, lo que lo posicionan en el penúltimo lugar de la Zona B con 24 unidades, apenas por encima de Güemes (20), y está en puesto de descenso a Tercera División.

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