Jugadores de Patronato sufrieron grave agresión de sus hinchas tras derrota ante Colón
El golero Alan Sosa y el zaguero Facundo Díaz resultaron con graves heridas tras la emboscada.
El golero Alan Sosa y el zaguero Facundo Díaz resultaron con graves heridas tras la emboscada.
Un bochornoso incidente vivieron los jugadores del plantel de Patronato este sábado tras sufrir una brutal agresión por parte de la barra brava tras caer goleadoa por 3-0 ante Colón, en la fecha 25 de la Segunda División de Argentina.
El hecho se registró en la sede del club, recinto dondelos futbolistas acudieron a retirar sus pertenencias. Allí, la emboscada dejó al portero Alan Sosa y al defensor Facundo Díaz con profundos cortes y golpes en el rostro.
Ante la total ausencia de dirigentes en el lugar, el personal de la Policía de Entre Ríos inició las pericias para identificar a los agresores, mientras que los afectados recibieron atención médica y rindieron sus declaraciones ante la justicia.
Actualmente, Patronato acumula once encuentros sin conocer la victoria, con cuatro derrotas y siete empates, lo que lo posicionan en el penúltimo lugar de la Zona B con 24 unidades, apenas por encima de Güemes (20), y está en puesto de descenso a Tercera División.