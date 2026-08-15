Colo Colo buscará extender su racha de victorias frente a O'Higgins y llegar encendido al Superclásico

Este domingo a las 17:30 horas, Colo Colo buscará extender su racha de victorias consecutivas en la Liga de Primera, cuando se mida a O'Higgins en el Estadio Monumental por la fecha 19 del torneo nacional en la jornada previa al Superclásico con U. de Chile.

Los "albos" llegan de una trabajada victoria 2-1 frente a Unión La Calera, lo que le significó llegar a su novena victoria al hilo en el campeonato, donde se mantiene en el liderato con 45 puntos, a 9 unidades del segundo lugar, que es U. de Chile.

El DT Fernando Ortiz determinó que Vozinha no será citado a este partido y que Iván Román, zaguero recientemente incorporado, esté dentro de la citación. Como bajas confirmas se encuentran Fernando De Paul, Javier Méndez y Diego Ulloa.

Por lo que la posible alineación será: Gabriel Maureira; Erick Wiemberg, Joaquín Sosa, Arturo Vidal, Jonathan Villagra, Jeyson Rojas; Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Alvaro Madrid; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Por su parte, O'Higgins viene de una dolorosa derrota 3-1 frente a Deportes Limache, lo que no le permitió seguir escalando en la tabla de posiciones, donde se encuentra en el lugar 12 con 23 puntos.

La posible alineación del "Capo de Provincia" será: Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Bryan Rabello; Bastián Yáñez, Martín Maturana y Arnaldo Castillo.

El juez central del partido será Fernando Véjar, asistido por Carlos Poblete y Carlos Venegas, mientras que Francisco Gaggero actuará como cuarto árbitro; Piero Maza y Francisco Soriano estarán en el VAR.

Podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.