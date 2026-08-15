Poduje amenazó con ir a Contraloría por sobrecostos en viviendas sociales por hallazgos arqueológicos

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, arremetió este sábado contra el impacto que los hallazgos arqueológicos están teniendo en la ejecución de la política habitacional en Chile.

Según un reciente informe de la cartera revelado por Ex-Ante, entre el 2021 y 2026, el Estado debió desembolsar un total de 322.153,01 UF (aproximadamente 13.160 millones de pesos) para cubrir costos derivados de hallazgos paleontológicos y arqueológicos en terrenos destinados a viviendas sociales.

"En los últimos cinco años tuvimos que gastar 13.200 millones de pesos en 'hallazgos arqueológicos'. Además del enorme costo, retrasaron la entrega de viviendas sociales quince meses, afectando a familias vulnerables", cuestionó el secretario de Estado en su cuenta de la red social X.

Poduje calificó el actual reglamento de excavaciones como "totalmente abusivo" y solicitó una modificación urgente de la normativa. (FOTO: ATON)

"¿En qué museo están expuestos estos hallazgos? ¿Qué estudios se han hecho con ellos? Exigiremos respuesta al Consejo de Monumentos e iremos a Contraloría en caso de que no haya respuesta", anunció Poduje.

Conflicto con el Consejo de Monumentos Nacionales

La crítica del titular de Vivienda apunta a la eficiencia y el destino de los recursos invertidos por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que es el organismo encargado de supervisar estos hallazgos.

Según explicó la autoridad al medio antes citado, desde su cartera oficiarán al organismo para saber "en qué lugar están expuestos estos hallazgos y, en caso de no estar expuestos o que estén guardados en una bodega, recurriremos a la Contraloría con el objetivo de que se nos restituyan los gastos".

Además del costo del rescate y la contratación de especialistas, el Estado debe asumir los pagos a empresas constructoras por la paralización de las obras.

Un informe del Minvu cifró en más de 13 mil millones de pesos los costos asociados a rescates arqueológicos entre 2021 y 2026. (FOTO: ATON)

Casos críticos: Lota Green y Rincón del Paraíso

El informe detalla que 12 proyectos inmobiliarios han sufrido estas consecuencias. El caso más oneroso es el de Lota Green, en la Región del Biobío, un proyecto de 600 viviendas en el que el Minvu tuvo que desembolsar 9.569 millones de pesos adicionales debido a descubrimientos arqueológicos, retrasando la obra por 21 meses.

Según se advirtió, esto implicó un costo extra de 15 millones de la divisa nacional por cada vivienda construida.

Por otro lado, el mayor retraso se registró en el proyecto Rincón del Paraíso, en Lago Ranco, Región de Los Ríos. Esta obra, destinada a 81 familias, sufrió una extensión de contrato de 84 meses (siete años) por motivos arqueológicos, encareciendo el presupuesto en más de dos millones de pesos por solución habitacional.

En promedio, el descubrimiento de restos arqueológicos o paleontológicos retrasa la entrega de los proyectos en 15 meses. (FOTO: ATON)

Otros proyectos en Osorno, Colina y Chillán Viejo también presentan cifras similares de sobrecostos y demoras.

Hacia una modificación del reglamento

Ante este escenario, Poduje anunció que no se quedarán solo en la denuncia de los gastos, sino que buscarán un cambio estructural en la forma en que se gestionan estos eventos en las obras públicas.

"Vamos a solicitar que el CMN modifique su reglamento de excavaciones porque es totalmente abusivo", afirmó el titular del Minvu, subrayando que hace solo dos años el Estado debió sumar un costo extra de 50 UF por vivienda social para cubrir estos imprevistos.