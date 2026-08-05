"La mayoría no tiene cerebro": El racista comentario de un exárbitro contra volante colombiano de River

El ambiente en River Plate está candente luego de tres derrotas seguidas y las críticas no se han hecho esperar e incluso comentarios racistas se dejaron escuchar al otro lado de la cordillera de parte del exfutbolista y exárbitro internacional Pablo Lunati, quien lanzó durísimos comentarios de tinte racista contra el volante colombiano Kevin Castaño.

La furia de Lunati se desató en el programa "PicadoTV", luego de que Castaño le diera "me gusta" y comentara un registro de Jáminton Campaz, figura de Rosario Central, justamente tras la derrota del cuadro "millonario" ante el elenco "canalla".

"15 millones de dólares pagamos por este muñequito", lanzó de entrada el exjuez réferi.

Lunati no guardó nada y le exigió una drástica medida a la directiva encabezada por Jorge Brito. "El presidente lo que debe hacer con este maleducado de Castaño, que le puso un like y le dijo '¡Bien, animal!' a un tipo que nos hizo un par de jugadas a nosotros, es traerlo. Hay que traerlo, presidente... téngalo un mes cortando el pasto. Que venga a cortar el pasto", disparó.

"Si fue un don nadie. Cero asistencias y cero goles. Cero tiradas al piso, cero pases de gol", sentenció Lunati.

"La mayoría de los jugadores colombianos no tienen cerebro, yo creí que había diferencia entre los blancos y los otros de los colombianos", cerró.

Las cifras respaldan la molestia de los hinchas: Kevin Castaño registra 45 partidos disputados con la camiseta de la banda sangre, en los cuales no ha logrado aportar goles ni asistencias, dejando un saldo altamente negativo que hoy lo tiene con un pie fuera del Monumental de Núñez.