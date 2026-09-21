Lucas Blondel explotó por ácido comentario de periodista sobre Morena Beltrán

El futbolista de Huracán Lucas Blondel realizó un fuerte descargo en defensa de su pareja, la periodista Morena Beltrán, luego de un comentario que surgió tras su gol en la victoria ante River en el estadio Monumental.

La molestia del lateral surgió después de que un periodista deportivo se refirió a Beltrán como un "caramelo" y utilizó una fotografía de ella en traje de baño, además de presentar la relación con la comunicadora como uno de los principales "logros" de la carrera del jugador.

"Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como un 'caramelo', poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar", escribió Blondel.

El jugador marcó una diferencia entre los cuestionamientos por su desempeño y los comentarios sobre su vida privada: "Uno siempre acepta las críticas e incluso insultos cuando son referidas a lo deportivo, pero sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma", manifestó.

Blondel también dedicó palabras a Beltrán y sostuvo que encontrar "al amor de mi vida" y tener a su lado a una mujer que lo hace "mejor persona cada día" es una de las cosas que más feliz lo hacen.

Además, respondió a las críticas hacia su trayectoria profesional. "Estoy muy orgulloso de lo que construí, mucho o poco, según la mirada de cada uno. Para el Luquitas que sufría de niño, muchísimo", expresó.

"Entiendo las reglas del juego y dejo pasar la mayoría de estas cosas, pero también aprendí que está bueno expresarse, con respeto, por supuesto. Sean felices y no odien, que hace mal", cerró el futbolista.