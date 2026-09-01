Maximiliano Gutiérrez dejará Independiente y partirá a Dínamo de Moscú por millonaria cifra

El extremo chileno Maximiliano Gutiérrez está próximo a dejar Independiente de Avellaneda para convertirse en nuevo jugador de Dínamo de Moscú, luego de que el club argentino alcanzara un acuerdo de palabra para su transferencia al fútbol ruso.

De acuerdo con información publicada por TyC Sports, la operación se cerró por siete millones de euros y ambas instituciones ya se encuentran intercambiando la documentación necesaria para completar el traspaso.

Gutiérrez llegó a Independiente en febrero de 2026 procedente de Huachipato y alcanzó a disputar 17 partidos, con cuatro goles y dos asistencias, antes de quedar encaminada su salida en este cierre del mercado de pases.

Huachipato recibirá la mitad de la transferencia

Independiente posee solamente el 50 por ciento de los derechos económicos del futbolista, mientras la otra mitad continúa perteneciendo a Huachipato, por lo que los siete millones de euros de la operación se repartirán entre ambos clubes.

De esta manera, al conjunto argentino le corresponden 3,5 millones de euros, aunque mantiene una deuda de dos millones de dólares con Huachipato correspondiente a la llegada del jugador a Avellaneda.

Según el citado medio, descontando ese compromiso pendiente, Independiente terminará recibiendo una cifra cercana a los dos millones de dólares por la venta del chileno.

Dínamo ya había competido por su fichaje

El interés desde Rusia no es nuevo. En junio, Krasnodar presentó una oferta de seis millones de dólares por Gutiérrez, propuesta que fue rechazada.

Tras varias semanas de negociaciones, Dínamo de Moscú avanzó finalmente por el futbolista formado en Huachipato, quien debutó profesionalmente con el conjunto "acerero" durante 2022.

Ante su salida, Independiente ya inició negociaciones por el delantero argentino Alvaro López, actualmente en Albion de Uruguay y cuyo pase pertenece a Plaza Colonia.