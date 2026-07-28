Presidente de Belgrano afirmó que Passerini "es el Haaland sudamericano"

Luis Artime, presidente de Belgrano, abordó los rumores que vinculan a Lucas Passerini, delantero del elenco "pirata", con Boca Juniors, declarando sus intenciones de retenerlo y comparándolo con el noruego Erling Haaland.

"Yo sé cuánto vale para mí. Passerini es el Haaland sudamericano", afirmó el mandatario durante una conversación con ESPN sobre el atacante, quien pasó por el fútbol chileno, defendiendo las camisetas de Palestino y Unión La Calera.

Además, Artime añadió que "no hubo ninguna oferta formal. Todo lo que se dice sale en la prensa. Por Lucas no tuvimos pedido oficial de ningún equipo. Sigo sosteniendo, y lo digo hace tiempo. El mejor refuerzo nuestro es mantener el plantel".

"Si se tiene que ir algún jugador, la oferta tiene que ser muy satisfactoria. Un "nueve" del nivel de Lucas o un delantero como el "Uvita" (Fernández) no hay en cualquier plantel", agregó.