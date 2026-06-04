Presidente de Rosario Central respaldó a Almirón: "Hasta mi mamá me pidió que lo echara"

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, salió al paso de las especulaciones y confirmó la continuidad del técnico Jorge Almirón al mando del primer equipo, descartando los rumores que apuntaban a una posible salida del estratega tras la eliminación en la Copa Argentina a manos de Estudiantes de La Plata.

En conversación con los medios, el timonel del cuadro "Canalla" fue claro al respaldar el proceso del entrenador: "No encuentro argumentos para que Almirón tenga que irse. El único argumento posible es que los hinchas determinen que se tiene que ir", señaló el dirigente.

Belloso explicó que se han cumplido los propósitos deportivos fundamentales. "Cuando trajimos a Almirón le planteamos tres objetivos claros. El primero era dejar al club compitiendo a nivel internacional. El segundo era pasar los octavos de final de la Copa Libertadores, algo que queríamos hacer como fuera tras un 2024 muy duro. El tercero era ser competitivos en el torneo y ganar el clásico. En términos de objetivos, creo que hemos logrado todo lo que nos propusimos", analizó.

Pese al respaldo, el dirigente no ocultó la disconformidad por la irregularidad en el juego y la dura derrota en el torneo local ante River Plate, así como la caída en Copa Argentina.

"Entramos entre los primeros cuatro del campeonato local, fuimos a jugar una semifinal contra River y nos llevamos un golpe importante porque no estuvimos a la altura. Después vino el partido con los venezolanos acá y cumplimos el objetivo. Tras eso, en Ecuador, surgió el partido de Copa Argentina. Quisimos jugarlo, pero fue una presentación muy mala, pésima, desde el primero hasta el último jugador", reconoció Belloso.

Finalmente, el presidente del club rosarino graficó de manera particular la presión que rodea al cargo, revelando que incluso en su entorno familiar le sugirieron realizar un cambio de timón.

"Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero nosotros apuntamos a respetar un proceso", concluyó.