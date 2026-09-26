Supercopa Internacional: Rosario Central superó a Estudiantes en duelo con escandaloso final

Rosario Central se coronó campeón de la Supercopa Internacional de Argentina tras vencer 3-1 a Estudiantes de La Plata este sábado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El equipo rosarino remontó una desventaja temprana y aseguró el título en los minutos finales.

Alexis Castro abrió la cuenta para Estudiantes antes del primer minuto de juego, pero Angel Di María empató con un tiro libre a los 23'. En el tiempo añadido de la primera etapa, el exseleccionado argentino convirtió un penal sancionado tras una revisión del VAR y puso en ventaja a Rosario Central.

Estudiantes buscó la igualdad durante el segundo tiempo y su arquero Fernando Muslera subió a cabecear un córner en el cierre. Rosario Central recuperó la pelota y Julián Fernández anotó el 3-1 con un remate desde lejos, cuando el arco rival había quedado desprotegido.

Después de ese gol se desató una pelea con golpes y empujones entre futbolistas de ambos equipos, mientras suplentes y miembros de los cuerpos técnicos ingresaron a la cancha.

El incidente empañó la consagración y añadió otro capítulo a la tensión entre los clubes, enfrentados desde el polémico reconocimiento de Rosario Central como campeón de la tabla anual de 2025.