China se presentó en la ONU como "fuerza estabilizadora" y pidió una IA "orientada al bien"

El vicepresidente chino, Han Zheng, afirmó este sábado ante la Asamblea General de la ONU que China ha sido "una fuerza estabilizadora en tiempos de volatilidad" desde 1971, y reclamó multilateralismo y cooperación tanto en política internacional como en el desarrollo de la inteligencia artificial, en la que pidió un enfoque "orientado al bien".

Han se pronunció durante su discurso a favor de una visión de seguridad común alejada de la "confrontación entre bloques" y la "mentalidad de guerra fría", al tiempo que defendió el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial y la resolución de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.

"Los grandes países deben asumir sus responsabilidades especiales en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional y deben tomar la delantera en el cumplimiento de normas", sostuvo, al tiempo que rechazó "las acciones militares unilaterales que vulneran la Carta de la ONU sin autorización del Consejo de Seguridad".

"Los grandes países deben asumir sus responsabilidades especiales en la salvaguarda de la paz", remarcó el vicepresidente chino Han Zheng. (FOTO: EFE)

Además de reclamar respeto a la soberanía y la seguridad de los países de Oriente Medio, Han instó también a una "solución de dos Estados" entre Israel y Palestina, así como al levantamiento del bloqueo contra Cuba.

Han, que habló en representación de China a pesar de que el presidente de su país, Xi Jinping, viajó esta misma semana a Estados Unidos en visita oficial, pidió asimismo salvaguardar el comercio mundial y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro.

"Construir paredes, levantar barreras, desgajar y interrumpir las cadenas de suministros trastocan las cadenas de suministros industriales del mundo y dañan los intereses de las partes", aseguró el vicepresidente del gigante asiático, que se decantó a favor de un sistema comercial multilateral basado en normas.

Pekín exigió que las principales potencias eviten las acciones unilaterales al margen del Consejo de Seguridad. (FOTO: EFE)

Una IA "orientada al bien"

También defendió una inteligencia artificial (IA) "orientada al bien" y con un enfoque "centrado en las personas" que ayude a cerrar la brecha digital y beneficie a todos los países.

Han aludió en su discurso a una "nueva revolución científica y técnica" impulsada por el "desarrollo dinámico" de esta tecnología, que en los últimos días ha estado en el punto de mira por los riesgos de pérdida de control planteados por los líderes del sector.

"Ningún país puede prosperar sin un entorno abierto y basado en la cooperación", afirmó el representante de China, país que protagoniza una dura pugna con Estados Unidos por el control de la IA. Ambos Estados han intentado encauzar mediante sus fricciones mediante un canal de diálogo sobre esta tecnología acordado en la reciente reunión entre Xi Jinping y Donald Trump.

Pekín expuso ante la Asamblea General de la ONU su visión sobre la gobernanza y regulación de la inteligencia artificial. (FOTO: Pexels)

"Fuerza estabilizadora"

Han también presentó a China "una fuerza estabilizadora en tiempos de volatilidad" desde que en 1971 el organismo devolvió a Pekín su asiento y "reconoció al Gobierno de la República Popular China como 'único representante legítimo' del país".

El vicepresidente del gigante asiático aseguró que China se mantiene "firme en su búsqueda de la paz y el desarrollo" y en su compromiso con el multilateralismo y abordó otros temas que la organización debe afrontar como el cambio climático, la seguridad de la salud pública o el incremento de la representación del Sur global.