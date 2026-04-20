Vicente Pizarro tras su primer gol en Argentina: "Espero que se repita más seguido"

El futbolista chileno Vicente Pizarro, volante de Rosario Central, marcó su primer gol en el fútbol argentino en la victoria por 2-1 ante Sarmiento, en un partido disputado en el Estadio Gigante de Arroyito.

El exjugador de Colo Colo anotó el tanto del triunfo en el tiempo adicional y tras el encuentro valoró el rendimiento del equipo. "Muy contento, hicimos un esfuerzo muy grande desde el inicio del partido, todo el equipo, así que nos vamos con un triunfo que nos merecíamos", señaló.

Además, el mediocampista destacó la reacción del equipo tras recibir un gol en el segundo tiempo. "Trabajamos mucho el partido, tuvimos muchas ocasiones, justo nos hacen el gol en el segundo tiempo, en un momento en que no lo merecíamos, pero puede pasar y nos repusimos, porque hicimos el gol en el final", agregó.

Por último, Vicente Pizarro se refirió a su proyección goleadora. "Tengo que pisar harto el área, es una función que tengo que hacer, espero que trabajando día a día esto se repita más seguido. Lo importante es que sirvió para que el equipo ganara", cerró.