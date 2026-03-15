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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Hinchas de Rosario Central arrojaron muñecas inflables con la camiseta de Newell's

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La parcialidad "canalla" molestó a su archirrival recordando el resultado del último clásico.

[VIDEO] Hinchas de Rosario Central arrojaron muñecas inflables con la camiseta de Newell's
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Una curiosa performance realizó la hinchada de Rosario Central en pleno partido contra Banfield por la liga argentina, al interrumpir el cotejo arrojando a la cancha muñecas inflables pintadas con la camiseta de Newell's Old Boys, su archirrival.

La fanaticada "canalla" esperó hasta el minuto 22 para sacar los juguetes sexuales, realizando cánticos para burlarse por su triunfo en el clásico rosarino hace un par de semanas.

Además, se desplegó un lienzo con alegoría sexual al mencionado 2-0 sobre Newell's del pasado 1 de marzo. Si bien la televisión optó por enfocar otros sectores de las gradas y a un risueño Angel Di María, los hinchas capturaron el momento en video.

- Revisa la secuencia:

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