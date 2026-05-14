[VIDEO] ¿Holan o Almirón? El divertido momento que vivió el técnico de Rosario Central

Luego del triunfo de Rosario Central sobre Racing por los cuartos de final de la Liga de Argentina, el técnico del elenco "canalla", Jorge Almirón, vivió un divertido momento luego de que el presentador de su club casi lo anunciara en conferencia de prensa como Ariel Holan.

"Buenas noches, comenzamos la conferencia de prensa de Aruel Ho... Ay, perdón. Jorge Almirón... Qué lapsus", dijo el periodista.

Ante ello, el extécnico de Colo Colo reaccionó con humor y sonriente dijo: "Un saludo para Ariel, un gran entrenador. Gracias a él también estamos acá", expresó.

Recordar que el cuadro rosarino se impuso a la Academia por 2-1 y ahora se verá las caras ante River Plate por las semifinales del Apertura argentino.