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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Incendio en las gradas se tomó la previa del clásico entre River Plate y Boca Juniors

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La tribuna Centenario Alta fue afectada por la pirotecnia.

[VIDEO] Incendio en las gradas se tomó la previa del clásico entre River Plate y Boca Juniors
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Un tenso momento se vivió en la tribuna Centenario Alta del Estadio Más Monumental previo al inicio del Superclásico argentino, ya que el recibimiento con pirotecnia para River Plate provocó un principio de incendio en las gradas, el cual fue controlado antes del pitazo inicial ante Boca Juniors.

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