[VIDEO] Iván Morales frenó su sequía de más de cinco meses con gol ante Aldosivi
El chileno marcó el primer tanto para el cuadro de La Paternal.
El atacante chileno Iván Morales anotó el primer gol de Argentinos Juniors ante Aldosivi, en un duelo pendiente de la fecha siete del Torneo Apertura argentino.
El exColo Colo abrió el marcador para el "Bicho" tras conectar en el área chica un centro preciso, definiendo con el borde interno, lo que dejó sin respuestas al portero Axel Werner.
Morales no anotaba desde el 12 de octubre de 2025 cuando jugaba por Sarmiento, por lo que rompió una sequía de 171 días.
El cuadro de La Paternal venció 2-0 a Aldosivi como visitante.