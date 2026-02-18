Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Juan Fernando Quintero celebró como Marcelo Salas en triunfo de River Plate

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco "Millonario" venció 1-0 a Ciudad Bolívar.

[VIDEO] Juan Fernando Quintero celebró como Marcelo Salas en triunfo de River Plate
Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate, homenajeó a Marcelo Salas en el triunfo 1-0 del Millonario ante Ciudad Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El único tanto de los de la capital argentina, fue obra del "cafetero" a los 88 minutos mediante una sentencia desde los doce pasos. Tras enviar el balón al fondo de la red, Quintero celebró imitando el clásico festejo del "Matador" Salas, arrodillándose y levantando el brazo hacía el cielo, evocando a una de las grandes leyendas del club.

El gesto no pasó desapercibido entre los fanáticos riverplatenses, que recordaron con nostalgia al ídolo chileno, figura clave a fines de los 90 del club trasandino.

