[VIDEO] Sergio "Kun" Agüero salió en andas tras sufrir dura lesión en partido de jugadores senior

Un desafortunado hecho lamentó el exdelantero de la selección argentina Sergio "Kun" Agüero, quien sufrió una grave lesión al confirmarse la rotura de su tendón de Aquiles.

El hecho ocurrió mientras el exartillero de Manchester City participaba en un partido de la categoría Senior (+35) defendiendo la camiseta de Independiente de Avellaneda, club en el que milita desde marzo del año pasado. El incidente se produjo en el segundo tiempo del triunfo del "Rojo" por 2-0 ante River Plate, en el predio que el club posee en la localidad de Wilde.

Lo más llamativo de la acción es que no hubo intervención de terceros. El exjugador de 37 años realizó un mal movimiento al girar, lo que provocó la torsión de su pierna izquierda y la inmediata rotura del tendón. Tras caer al césped con evidentes muestras de dolor, tuvo que ser retirado de la cancha alzado por sus compañeros y rivales, para luego ser trasladado al Sanatorio Otamendi.

A través de sus redes sociales, el propio Agüero se encargó de confirmar el diagnóstico y agradecer las muestras de preocupación de ambos clubes.

"Gente, me hice una resonancia. Ya todos saben que salí lesionado, me alzaron a upa. Agradecer a los chicos de Independiente y de River que estaban preocupados. Me rompí el tendón. Mañana empezaré con los estudios y seguramente hay que operar, no queda otra", relató el "Kun".

Cabe recordar que Agüero se retiró del fútbol profesional a fines de 2021 debido a una arritmia cardíaca detectada mientras jugaba por FC Barcelona, y desde entonces se ha mantenido ligado al deporte a través de la Kings League y los torneos senior de Independiente.