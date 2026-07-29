A cuatro años de su llegada: Flamengo celebró la garra y los títulos de Erick Pulgar

El club brasileño Flamengo usó sus redes sociales para felicitar al mediocampista chileno Erick Pulgar, quien hace cuatro años fichó por el elenco carioca, afianzándose como titular indiscutido en las últimas campañas.

"¡4 años de mucha entrega, garra, amor, pasión y muchos títulos! Dos Libertadores, un Brasileirão, dos Copas de Brasil, tres Cariocas y una Supercopa", expresó el cuadro de Río de Janeiro en Instagram.

"Erick, ¡seguimos por más, siempre!", añadió dando luces de que el jugador nacional seguirá en el club pese a los rumores que hablan de una salida.