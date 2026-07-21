Atacante fue expulsado antes de un partido por orinar junto a la banca y luego se disculpó

El atacante brasileño Micael, jugador de São José cedido por Sport Recife, protagonizó una insólita expulsión antes del inicio de un partido, luego de que el árbitro lo sorprendiera orinando junto a la banca de suplentes.

El hecho ocurrió el lunes 20 de julio, en la previa del encuentro entre São Caetano y São José por la primera fecha de la Copa Paulista, disputado en el estadio Anacleto Campanella.

El árbitro Gustavo Holanda Souza explicó en su informe que el futbolista fue expulsado por "salir del campo de juego para orinar junto a su banco de reservas antes del inicio del partido".

Como la tarjeta roja fue mostrada antes del comienzo del compromiso, São José pudo sustituir a Micael y comenzó el encuentro con 11 jugadores. Su lugar fue ocupado por Tchê Tchê, quien posteriormente marcó uno de los goles en la victoria por 2-1 del cuadro visitante.

Un día después del episodio, el club publicó un video de tono humorístico en sus redes sociales. En las imágenes, inicialmente se simula que Micael vuelve a orinar cerca de la banca, antes de que el jugador aparezca utilizando su teléfono y entregue sus disculpas.

"Vengo a pedir disculpas a los hinchas por mi expulsión, que pudo perjudicar al equipo", expresó el delantero.

"Estoy feliz porque Tchê Tchê entró en mi lugar y marcó el gol. Conseguimos tres puntos muy importantes para el equipo. Estoy ansioso por marcar en este estadio y darle una alegría a los hinchas", agregó.

Pese al carácter humorístico del registro, São José aseguró que tomó el episodio con seriedad y señaló que el jugador entendió que este tipo de acciones no corresponde al comportamiento esperado en un espacio público.

El club indicó que la situación quedó superada y que el atacante continuará concentrado en sus compromisos deportivos. Micael llegó a préstamo desde Sport Recife a comienzos de julio y permanecerá en São José hasta el 30 de octubre.

Las reglas del fútbol no contemplan un castigo específico por orinar en el terreno de juego, pero la acción puede ser sancionada bajo la Regla 12 por comportamiento antideportivo o conducta ofensiva.