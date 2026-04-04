Botafogo presentó una demanda a Olympique de Lyon por deuda millonaria

Botafogo presentó una acción judicial contra Olympique de Lyon, al que reclama el pago de una deuda superior a los 130 mil millones de pesos chilenos, que prestó al club francés como integrante del grupo Eagle.

"El pasado viernes , Botafogo presentó una demanda contra Olympique de Lyon ante los tribunales por deudas que superan los 745 millones reales. El objetivo es asegurar la devolución de las cantidades adeudadas, fundamentales para fortalecer el proyecto deportivo del Alvinegro, y salvaguardar el patrimonio del Club", comunicó el cuadro brasileño en sus redes sociales y página oficial.

En ese contexto, desde la institución explicaron el origen del vínculo entre ambas partes. "Eagle Football adquirió Olympique de Lyon, que se encontraba en situación de insolvencia, a finales de 2022, con todos los bancos exigiendo el pago de la deuda y bajo la amenaza de fuertes sanciones por parte de la DNCG el primer día de la toma de control por parte de Eagle", explicaron.

A partir de esa situación, el conjunto de Río de Janeiro detalló los aportes económicos realizados. "Botafogo realizó sucesivas aportaciones financieras, por un total de más de 745 millones de reales, en forma de préstamos, con la clara expectativa de reembolso bajo condiciones previamente establecidas".

Sin embargo, acusaron un quiebre en la relación que derivó en el conflicto judicial. "Posteriormente, en medio de conflictos internos entre los socios del Grupo Eagle, el nuevo presidente de Olympique de Lyon rompió unilateralmente el acuerdo de colaboración. A pesar de haberse beneficiado de los recursos recibidos, el club francés incumplió sus obligaciones, negándose a pagar la deuda", sentenciaron.