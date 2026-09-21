Brasil reducirá progresivamente el límite de extranjeros en su liga desde 2027

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó este lunes una reducción progresiva del número de futbolistas extranjeros que los clubes podrán incluir en los partidos de las Series A y B del Campeonato Brasileño a partir de la temporada 2027.

Actualmente los equipos pueden relacionar hasta nueve jugadores foráneos por encuentro, pero el límite bajará a ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y cinco desde 2030, regresando así al máximo que estuvo vigente hasta 2022.

La modificación busca aumentar las oportunidades para los futbolistas brasileños más jóvenes y estará acompañada por otra medida: los clubes tendrán que reservar una cantidad mínima de sus 50 plazas de inscripción para jugadores menores de 23 años.

El mínimo será de 20 futbolistas Sub 23 en 2027, subirá a 21 en 2028, a 23 durante 2029 y finalmente llegará a 25 jugadores jóvenes en 2030.

La determinación se produce después de un fuerte crecimiento de la presencia internacional en el Brasileirao. De acuerdo con cifras presentadas por la CBF, el número de extranjeros que disputaron partidos pasó de 95 en 2022 a 162 durante 2025, mientras que en la presente temporada ya jugaron 146.

"La medida que proponemos ahora mantiene un número importante de extranjeros", explicó el director ejecutivo de la CBF, Helder Melillo, quien señaló que el objetivo también pasa por mejorar la calidad técnica de los equipos brasileños a mediano y largo plazo.

La propuesta fue aprobada por los clubes de las dos principales categorías y las federaciones brasileñas, en una reforma que apunta a recuperar espacios para la formación y desarrollo de talentos locales.