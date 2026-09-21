Exsubsecretaria: Tras bajar candidatura a la ONU, Bachelet querrá aportar a la unidad de la oposición

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, aseguró que, tras bajar la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet querrá aportar a la unidad de la oposición.

La exautoridad, quien fue parte de la campaña, señaló que los próximos pasos de la expresidenta serán seguir con su agenda internacional que "es mucho más amplia que la propia discusión que se produjo durante este año a propósito de la Secretaría General".

"No se acaba la agenda internacional de la presidenta Bachelet producto de esta situación. Más bien, creo que con las banderas que ella ha enarbolado y con las actividades que ella venía desarrollando y las que tiene por delante, esta va a ser una agenda igualmente intensa, porque ella tiene un reconocimiento a nivel internacional. Quienes quieran negar eso, en el fondo están negando también la realidad", aseveró.

En ese sentido, aseguró que a nivel local "dependerá mucho de las definiciones que vaya tomando, pero no tengo duda que va a querer, como siempre, contribuir a la unidad de la oposición, a que florezcan todas las flores, que efectivamente haya de alguna manera un diálogo político que contribuya a mejorar nuestro sistema político".

"En su propia biografía, (Bachelet) entiende muy bien qué es lo que ocurre cuando los sistemas democráticos se debilitan, no existe el diálogo, donde hay desencuentro y polarización. Por lo tanto, va a ayudar, probablemente, a contribuir ahora a la discusión política en nuestro país", sostuvo.

De la Fuente afirmó que "el comunicado que se dio a conocer el fin de semana refleja el estado de ánimo de la presidenta Bachelet. Ella está muy tranquila. Además, porque yo creo que hizo algo muy importante desde el punto de vista de quien entiende que estamos en un contexto internacional muy completo, que se requiere defender ciertos principios en la política exterior, en el sistema internacional, y en el fondo fueron esas las banderas que quiso enarbolar".

Factores que afectaron la candidatura

Asimismo, explicó que el silencio de Estados Unidos ante las solicitudes de audiencia de la expresidenta, retiro de la campaña por el Gobierno de José Antonio Kast y el contexto internacional polarizado fueron determinantes para bajar la candidatura.

"Los silencios en diplomacia también se explican de alguna manera y se interpretan, y entendemos que no había interés o había alguna aprehensión o alguna distancia respecto a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Estados Unidos además es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad", apuntó sobre las solicitudes rechazadas de audiencia.

En ese sentido, agregó que "eso fue malo desde el punto de vista de la política exterior y, en general, desde la mirada sobre los principios en el sistema internacional, porque en la práctica lo que uno esperaría es que al menos los candidatos tengan la posibilidad de plantear sus puntos, y eso no fue posible".

Sobre el retiro de la campaña por parte del Gobierno de Chile, apuntó que "fue una mella para la candidatura, porque era difícil explicar en las distintas visitas y en el fondo en los distintos contactos que nosotros hicimos a nivel internacional que el propio país de origen de la dos veces expresidenta de la República de Chile, además con toda la trayectoria internacional que tiene la expresidenta, haya decidido no solamente no apoyar, sino que retirar la candidatura".

"Es bien inexplicable, probablemente inédito en la historia de Chile en esta materia, y además la primera chilena que probablemente podría haber accedido realmente con su trayectoria a la Secretaría General (...) Fue un episodio lamentable, la verdad. Y veremos, serán los ciudadanos más bien los que juzguen más que más que lo que nosotros podamos decir", planteó.

La exsubsecretaria observó que otro de los factores fue que "el sistema internacional está muy complejo por la cantidad enorme de conflictos que existen en el mundo, por la falta de gobernanza de temas tan relevantes como la inteligencia artificial, por la discusión que tenemos hoy sobre la crisis climática que algunos niegan además y las críticas a la Agenda 2030, que es una agenda civilizatoria".