Contrato de larga duración: Flamengo anunció la renovación de Erick Pulgar

Flamengo anunció este miércoles oficialmente la renovación de contrato del mediocampista chileno Erick Pulgar, quien permanecerá en el cuadro carioca hasta 2029.

A través de sus canales oficiales, el elenco de Río de Janeiro celebró la continuidad del nacional con un entusiasta mensaje para sus hinchas: "¡La historia continúa, Nación: Pulgar es del Mengão hasta 2029!".

"¡Nuestro 'número 5' tiene contrato renovado! Desde 2022 honrando nuestros colores, Pulgar seguirá con nosotros y vistiendo el Manto Sagrado hasta el año 2029. Son 172 partidos, varios títulos con Flamengo y ahora, ¡vamos por mucho más! ¡Vamos con todo, crack!", destacó la publicación del cuadro rojinegro.

Desde su llegada a mediados de 2022 proveniente de la Fiorentina, el antofagastino se ganó un lugar como titular indiscutido y se transformó en uno de los referentes del mediocampo del "Fla", equipo con el que ya ha conquistado la Copa Libertadores y la Copa de Brasil.