Contrato de larga duración: Flamengo anunció la renovación de Erick Pulgar
El mediocampista nacional extendió su vínculo con el "Mengao" hasta 2029.
El mediocampista nacional extendió su vínculo con el "Mengao" hasta 2029.
Flamengo anunció este miércoles oficialmente la renovación de contrato del mediocampista chileno Erick Pulgar, quien permanecerá en el cuadro carioca hasta 2029.
A través de sus canales oficiales, el elenco de Río de Janeiro celebró la continuidad del nacional con un entusiasta mensaje para sus hinchas: "¡La historia continúa, Nación: Pulgar es del Mengão hasta 2029!".
"¡Nuestro 'número 5' tiene contrato renovado! Desde 2022 honrando nuestros colores, Pulgar seguirá con nosotros y vistiendo el Manto Sagrado hasta el año 2029. Son 172 partidos, varios títulos con Flamengo y ahora, ¡vamos por mucho más! ¡Vamos con todo, crack!", destacó la publicación del cuadro rojinegro.
Desde su llegada a mediados de 2022 proveniente de la Fiorentina, el antofagastino se ganó un lugar como titular indiscutido y se transformó en uno de los referentes del mediocampo del "Fla", equipo con el que ya ha conquistado la Copa Libertadores y la Copa de Brasil.