Corinthians no le renovará contrato a Memphis Depay

Corinthians anunció este martes que no renovará su vínculo con el atacante neerlandés Memphis Depay, quien integraba las filas del club brasileño desde septiembre de 2024 y cuyo contrato venció a finales de julio.

La salida del europeo se dio mientras el plantel del "Timao" emprende viaje a Argentina, donde enfrentará este jueves a Rosario Central de Vicente Pizarro en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, agravando un panorama ya crítico para el esquema ofensivo del técnico Fernando Diniz.

Con las ausencias confirmadas por lesión del delantero titular Yuri Alberto, además de importantes suplentes como Zakaria Labyad, Vitinho y Kayke, el planteamiento de Diniz quedó severamente comprometido.

Mediante un comunicado, el club señaló que: "Ante las obligaciones financieras actuales y futuras de Corinthians, quedó claro que asumir un nuevo compromiso de tal magnitud no sería compatible, en este momento, con el equilibrio financiero que debemos preservar para garantizar la sustentabilidad de la institución".

El elenco expresó su gratitud al futbolista por su dedicación y por los resultados alcanzados durante su paso por la institución, en el que disputó 79 partidos, anotó 20 goles y conquistó tres títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa en 2026.

A su vez, la directiva justificó la demora "más allá de lo habitual" en el proceso de resolución del caso por tratarse de un "jugador diferente" y confirmó que el presidente del conjunto paulista, Osmar Stabile, ofrecerá una conferencia de prensa en los próximos días para dar más detalles al respecto.

El encuentro se jugará este jueves a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio "Gigante de Arroyito", mientras que la vuelta está programada para el 20 de agosto en el Neo Química Arena.