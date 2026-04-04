Gonzalo Tapia fue suplente en el triunfo de Sao Paulo ante Cruzeiro en el Brasileirao

El delantero chileno Gonzalo Tapia fue suplente y no sumó minutos en la goleada de Sao Paulo por 4-1 a Cruzeiro en el Morumbí, en la décima fecha del Brasileirao.

Los goles para el conjunto paulista los marcaron el argentino Jonathan Calleri a los 12 minutos y Aldemir dos Santos Ferreira, quien se anotó con un hat trick, a los 16', 62' y 90+3'.

Con este resultado el cuadro paulista quedó en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos. El siguiente desafío del tricolor será por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde se medirá ante Boston River como visitante, el martes 8 de abril a las 20:30 horas (00:30 GMT).