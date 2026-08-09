Guillermo Maripán fue figura en empate de Inter de Porto Alegre ante Palmeiras en el Brasileirao

El defensa chileno Guillermo Maripán fue figura este domingo en el empate sin goles de Inter de Porto Alegre ante el líder Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo, en la fecha 22 del Brasileirao.

Maripán jugó como defensa central y tuvo una gran actuación, siendo clave para mantener con seguridad la retaguardia de su equipo.

En la primera parte, tuvo una jugada clave, despejando en la boca del arco una pelota que pudo ser el gol del Verdao.

Con el resultado, Inter sumó su segundo empate consecutivo y está en el decimosexto lugar, con 23 puntos, al borde de la zona de descenso; Palmeiras, en cambio, lidera con 48 unidades.

En la próxima fecha, Palmeiras visitará a Fluminense en Río de Janeiro e Inter recibirá a Remo en Porto Alegre.